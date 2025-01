Puntomagazine.it - Giro d’Italia, la Città Metropolitana cala il poker: il 15 maggio la Potenza – Napoli

, unica tappa in campania nel segno della bellezza, dell’incanto e dell’inclusione socialeDopo i successi del 2022, del 2023 e del 2024, anche nel 2025 ladisarà protagonista della Corsa Rosa per promuovere lo straordinario patrimonio paesaggistico e culturale che solo il nostro territorio può offrire: la sesta tappa della 108ª edizione delpartirà dal capoluogo lucano per giungere, dopo aver superato l’Irpinia, nell’areapartenopea da est, attraversando Nola e il Nolano, poi l’area nord fino a giungere adove i corridori sfileranno sul Lungomare e davanti al Castel dell’Ovo per sfidarsi nella volata finale all’altezza della Rotonda Diaz. Ma occhio anche al sociale: ilcosteggerà lo stabilimento Fiat-Stellantis di Pomigliano, attraverserà il Parco Verde di Caivano passando davanti all’Istituto “Morano” diretto dalla preside-coraggio Eugenia Carfora, dando così segnali di vicinanza e attenzione.