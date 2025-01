Lanazione.it - Emergenza affitti. Canoni in crescita dal 5 al 10 per cento. E offerta ridotta a zero

La questionee vendite di immobili continua a tenere banco e Valeria Ricci, presidente Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) La Spezia, prova a spiegare la fase che attraversando la città. A oggi come definirebbe la situazione? "Piuttosto critica. Esaminando la raccolta dati degli agenti immobiliari Fiaip abbiamo riscontrato da tempo che la quasi totalità degli immobili in affitto presenti sul mercato sono indirizzati alla locazione turistica, anche in quartieri periferici e nei comuni limitrofi, dove in precedenza erano presenti locazioni stanziali. Sono molti i privati e le agenzie che operano in quel settore, ma che non sono ancora in regola. Il primo gennaio 2025 era l’ultimo giorno per adeguarsi alle nuove normative del Governo, per richiedere il ’cin’, il codice identificativo nazionale per gli immobili già locati con finalità turistiche.