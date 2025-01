Ilfattoquotidiano.it - Dimensionamento scolastico, l’ultimatum di Valditara alle Regioni ribelli: “Aderiscano alla riorganizzazione o niente misure agevolative”

Sul ridella rete scolastica è iniziato il contorovescia per Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna: se le treentro dieci giorni non aderirannodel sistema prevista driforma R.1.3 della Missione quattro del Piano nazionale di ripresa e resilienza, non potranno godere di una serie diagevolate approvate martedì in Consiglio dei ministri. Una mossa, quella del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, che non è stata gradita dorganizzazioni sindacali che parlano di “logiche ragionieristiche, di tagli e soppressioni” accompagnate “da criteri di risparmio e di contrazione della spesa”. Parole quest’ultime che a metà pomeriggio, quando da viale Trastevere hanno già inviatoai governatori, arrivano dal segretario della Uil Scuola Giuseppe D’Aprile e dnumero uno della Cisl Scuola, Ivana Barbacci.