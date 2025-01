Ilfattoquotidiano.it - “Costrette a toglierci le mutande e a fare dei piegamenti in Questura”. E ora la denuncia dopo il presidio a Brescia arriva in Parlamento

Undove le donne, e solo le donne, sono finite umiliate in, trattenute per ore, obbligate a togliersi leperdegli squat: un ordine giustificato con una presunta necessità di controlli, secondo gli agenti, ma che adesso diventa oggetto di un’interrogazione parlamentare. La manifestazione è avvenuta ieri davanti ai cancelli della Leonardo, a cui hanno preso parte attivisti di Ultima Generazione, Extinction Rebellion e Palestina Libera. Un’attivista, sulla pagina Instagram di Extinction Rebellion Italia, ha spiegato in video: “Mi hanno chiesto di spogliarmi, di togliermi lee ditre squat. Per dei controlli, a detta loro”, aggiungendo che “questo trattamento” è stato “riservato solo a persone femminilizzate, non ai maschi”. E ora a depositare un’interrogazione sulla reazione che hanno avuto le forze dell’ordine è il vicecapogruppo di Avs alla Camera, Marco Grimaldi: “Spieghino gli agenti delladicome mai hanno sottoposto a 7 ore di fermo persone che avevano fornito i documenti e quindi non dovevano essere trattenute in base all’articolo 349 del codice di procedura penale.