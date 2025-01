Linkiesta.it - Cosa succederebbe se il Canada si comportasse come Trump

Leggi su Linkiesta.it

I commenti di Donaldsull’annessione del– e magari anche di Groenlandia e Panama – sono borderline tra il comico e un caso clinico di megalomania, ma le loro implicazioni economiche e geopolitiche sono tutt’altro che trascurabili. Il premier dimissionario canadese Justin Trudeau ha commentato a riguardo che non c’è «a snowball’s chance in hell» che ciò accada, le possibilità di una palla di neve di sopravvivere all’inferno, mentre alcuni politici canadesi lanciano la seducente idea di prendersi la California. Intanto Politico ha fatto notarel’annessione delgli porterebbe via voti ed elettori, dato che i sondaggi danno il paeseprincipalmente favorevole al Partito Democratico.ha annunciato un aumento di tariffe per le importazioni canadesi, ma funzionerà questa tattica per indurre con prepotenza economica la futura annessione? Proviamo a guardare la questione dal punto di vista opposto: gli Stati Uniti dipendono ormai sempre di più dalle risorse naturali canadesi, in primis dal petrolio: una dipendenza quasi raddoppiata negli ultimi dieci anni.