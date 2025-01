.com - Cinema, morto il maestro d’armi Franco Maria Salomon: funerali a Roma

Leggi su .com

E’all’età di 74 annie stunt coordinator che ha dedicato oltre cinquant’anni della sua vita a una carriera straordinaria nel mondo del. Il suo contributo, fondamentale e apprezzato, ha segnato diverse generazioni di film italiani e internazionali.AdiI suoisi terranno domani, alle 11, nella Parrocchia San Giovanni Battista De Rossi a, città dove ha vissuto e lavorato per gran parte della sua vita.è stato una figura di riferimento per i più grandi registi e produttoritografici. La sua carriera ha spaziato da produzioni cult degli anni ’70, come i polizieschi che hanno ispirato registi del calibro di Quentin Tarantino, fino a film internazionali come il leggendario Gladiatore di Ridley Scott e il pluripremiato Il paziente inglese di Anthony Minghella.