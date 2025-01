Davidemaggio.it - Blackout 2: è tempo di scoprire le verità nascoste

Due anni fa il pubblico di Rai 1 è rimasto con il fiato sospeso guardando la puntata finale di– Vite Sospese. Sospese nel vero senso della parola, perchè di vero e proprio finale non si è trattato, al massimo di un punto di svolta nella storia dei sopravvissuti ad una valanga sui monti del Trentino. Tante, troppe le domande alle quali bisogna ancora dare una risposta, e per fortuna i buoni risultati auditel della prima stagione hanno portato alla realizzazione della seconda, che debutta questa sera alle 21.30 su Rai 1 con il titolo di2 – Le.Quattro prime serate dirette da Fabio Resinaro e Nico Marzano – che subentrano a Riccardo Donna – per Rai Fiction ed Èliseo Entertainment, in collaborazione con Trentino Film Commission. In totale otto episodi, i primi due già disponibili su Rai Play, che riporteranno i telespettatori sull’innevata Valle del Vanoi, scenografia natrurale del racconto insieme a San Martino di Castrozza, Sagron Mis di Val Canali, il Lago di Calaita, Forte Buso e Paneveggio.