Donnapop.it - Basciano: «Sophie non si è curata delle sorti di nostra figlia», Alessandro accusa la Codegoni di aver abbandonato Celine

Cosa succede, di nuovo, fra? Il Dj hato la sua ex fidanzata di non essersidella loroBlue. Perché?Come sappiamo, la relazione fra i due ex gieffini è ormai ai minimi storici: dopo essersi lasciati e ripresi diverse volte, oggisono veramente ai ferri cortissimi. Lui, poco prima di Natale, ha vissuto due giorni di detenzione nel carcere di San Vittore, giudicate dallo stesso “48 ore da incubo”.Nel frattempo,sunon dice una parola e aggiorna i social sempre meno, curandosi solamente di aggiornare i suoi followers su quello che riguarda la sua vita e il suo lavoro, ma mai menzionando la vicenda giudiziaria nella quale è impelagata per via del suo ex fidanzato.Ma ora, a distanza di mesi dalla loro rottura definitiva, cosa è successo? Nelle ultime ore, l’ex gieffino ha aggiornato i suoi fan su quanto stia accadendo con suae con la madre della piccola,ndo quest’ultima di non essersidavvero della gestione diBlu.