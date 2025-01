Iltempo.it - Ascolti Tv, Il conte di Montecristo o il Grande fratello? Chi ha vinto la sfida

Glie i dati Auditel di ieri, 13 gennaio 2025, in prima serata vedono la nuova serie Ildidi Bille August, interpretata da Sam Claflin e Lino Guanciale, debuttare con un ottimo 26.9% di share pari a una media di 5.005.000 spettatori, programma più visto in prime time. Su Canale 5 ilcondotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, ha invece totalizzato una media di 2.260.000 telespettatori pari a uno share del 17.0%,Night: 24.5% - 907.000, Live: 15.6% - 509.000) Su Rai 2, Boss in incognito con Max Giusti ha ottenuto nella presentazione 848.000 telespettatori con uno share del 3.9%, e nel programma vero e proprio una media di 1.089.000 pari al 6.3%. Per l'approfondimento, su Rai3, Massimo Giletti con Lo stato delle cose ha siglato il 4.