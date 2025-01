Laspunta.it - Anzio, operazione antidroga. 15 persone in manette

I poliziotti del commissariato di-Nettuno in provincia di Roma hanno eseguito 15 misure cautelari nei confronti di un’associazione criminale specializzata nello spaccio e traffico internazionale di droga e colpevole anche di reati come incendio, rapina e lesioni ai fini di estorsione.Parallelamente sono state eseguite anche 22 perquisizioni personali ad altrettanteindagate anch’esse per detenzione di droga ai fini di spaccio.L’ha preso vita dopo che la notte di capodanno è stato ferito da colpi di arma da fuoco un pregiudicato di.Le successive indagini hanno portato alla scoperta di un gruppo criminale che gestiva un intenso traffico di droga nella zona contendendosi il predominio della piazza di spaccio con l’utilizzo di armi da fuoco e atti incendiari.