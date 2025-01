Amici di Pompei Ets | due appuntamenti con il mistero del cranio di Plinio e la vita stabiana

Leggi su Ildenaro.it

Doppio appuntamento nel primo mese del 2025 per l’Associazione InternazionalediETS.Giovedì 16 gennaio, alle 17, presso la Biblioteca Giuseppe Fiorelli del Parco Archeologico di, via4, aperta recentemente, si tiene la presentazione del libro del giornalista e scrittore Carlo Avvisati “il Vecchio: ildelritrovato”, Artem edizioni. A presentare il testo saranno l’archeologo Salvatore Ciro Nappo insieme con Angelandrea Casale, ispettore onorario del Parco Archeologico di.Il volume racconta la storia fantastica e noir di un teschio che da 124 anni a questa parte, per una serie di ipotesi bizzarre, viene ritenuto quanto resta dell’ammiraglio e scienziato romano che perse ladurante l’eruzione vesuviana del 79 dopo Cristo. Una storia che nasce alla fine del 1800, in uno scavo archeologico condotto dall’ingegnere di Boscotrecase Gennaro Matrone, in terreni di sua proprietà situati a “Bottaro”, allora quartiere di Torre Annunziata.