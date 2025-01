Donnapop.it - Albano molto malato e bisognoso di un trapianto di fegato? Ecco la verità inaspettata

Nelle scorse ore si è diffusa la notizia chesiae che abbia bisogno di undi, ma cosa c’è di vero?Le prime indiscrezioni sono arrivate da Fabrizio Corona tramite Dillinger News, la sua testata giornalistica. Su Instagram, infatti, leggiamo quanto segue: “Ci dobbiamo preoccupare di nuovo per la salute di Al Bano Carrisi, operato da poco per un problema alle corde vocali. Fonti vicine al cantante, con cui abbiamo parlato, sosterrebbero che sarà necessario intervenire con undi”. View this post on InstagramA post shared by Dillinger News (@dillingernews.it)I fan di, nemmeno a dirlo, si sono immediatamente allarmati e non si sono spiegati come mai, in un primo momento, nessuno della famiglia del cantante di San Marco Cellino abbia rotto il silenzio per confermare o smentire la terribile notizia.