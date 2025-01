Game-experience.it - Xbox Developer Direct 2025, il gioco misterioso appartiene ad “una leggendaria” serie giapponese?

Microsoft è pronta a sorprendere i fan con l’annuncio di un nuovo titolo legato ad “unadurante l’eventodel 23 gennaio. Questo, che vanta decenni di storia, potrebbe segnare un ulteriore passo avanti nella strategia diper rafforzare la sua presenza in Giappone, stando a quanto affermato da Jez Corden.Secondo Corden, giornalista di Windows Central, il quarto titolodell’eventoad una storica IP. Questo annuncio, che secondo l’insider dovrebbe entusiasmare i fan, si inserisce nel recente trend didi collaborare con importanti studi giapponesi, come Square Enix per Final Fantasy, HoYoverse per Genshin Impact e Sega/Atlus per Persona.Come abbiamo affermato poco sopra in questo articolo, il titolo in questione non ancora rivelato, si basa su unacon decenni di tradizione e potrebbe ulteriormente consolidare il legame trae il mercato