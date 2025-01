Ilfattoquotidiano.it - “Vi stupiremo con effetti speciali alla nostra festa”: Il Volo in tour in Italia e nel mondo – IL VIDEO

La tappa di Milano dello scorso sabato 11 gennaio delno de Ilha segnato un sold out. Tra gli ospiti della serata i Santi Francesi sulle note di “Wiched Game”. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono accompagnati sul palco da 30 elementi tra orchestra e band, diretti dal Maestro EdMosè Savio. A fare da sfondo a oltre due ore di show, cinque grandi schermi scandiscono con immagini uno spettacolo arricchito da laser e giochi di luci.“Vedere dal vivo il nostro show è un’emozione particolare. – ha detto il trio – Anche perché abbiamo giocato molto sulla produzione quest’anno, non solo basandoci sulla forza delle canzoni del nostro repertorio, ma anche per lasciare ai nostri spettatori un’esperienza visiva. Canteremo le canzoni del nostro nuovo album, il primo album d’inediti dellacarriera, da ‘Capolavoro’ fino ad arrivare i grandi classici come “Il”, “Grande amore” e tante altre canzoni.