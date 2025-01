Ilrestodelcarlino.it - "Salvare il Festival di San Vitale". Sono state raccolte seicento firme

arrivati a 600 i sottoscrittori della petizione lanciata dall’Associazione Polifonica per restituire alla Polifonica l’accesso alla Basilica di Sane proseguire il tradizionaleInternazionale di Musica d’Organo che, nel 2025, arriverebbe alla 64° edizione". A comunicarlo è Elena Sartori, direttrice deldi Musica d’Organo. "La petizione – continua la nota – è rivolta alla Curia Arcivescovile che lo scorso 11 settembre, con una decisione traumatica e inaspettata ha revocato alla Polifonica la concessione della Basilica per l’organizzazione e la realizzazione dell’Edizione 2025 dello storicoravennate. Alla richiesta, inoltrata da parte della Polifonica, di potere spostare in Duomo lo storicoorganistico ravennate, don Lorenzo Rossini ha opposto un ulteriore no.