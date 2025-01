Liberoquotidiano.it - Russia-Lituania, cosa c'è dietro la battaglia sul museo di Kaliningrad

Chi ha paura della piccola? Nientepopodimenoché la potente e gigantesca. A detta del solito Dmitrij Peskov, spericolato e radicale portavoce di Vladimir Putin, come riportato dal Moscow Times, «è uno Stato ostile nei confronti del nostro Paese» e sembra persino avanzare «rivendicazioni territoriali» nei confronti della, tanto da giustificare le «profonde preoccupazioni» del Cremlino «e tutte le misure attuali e future per garantire la sicurezza del nostro Stato». Ma stiamo parlando delladi oggi o quella dello Stato federato con la Polonia che bivaccò a Mosca dopo aver vinto la guerra del 1610, tanto che la cacciata nel 1612 in epoca putiniana è diventata festa nazionale? Eh no, proprio quella appartenente all'Unione Europea e garantita dallo scudo Nato. Maavrà mai combinato Vilnius di così provocatorio? Il presidente Gitaras Nauseda si sarebbe permesso di criticare la decisione delle autorità di– nell'ex POrientale rimasta exclave russa in Europa dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica – di rinominare unintitolato al poeta lituano Kristijonas Donelaitis (1714-1780), cancellando così il retaggio storico-culturale.