Tg24.sky.it - Pubblica le foto della sua protesi peniena, falconiere della Lazio licenziato

Leggi su Tg24.sky.it

La, "allibita nel vedere le immaginigrafiche e in video del sig. Juan Bernabè e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate", ha reso noto di avere "interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento". Il club dice addio al suo, che era finito agli onori delle cronache per aver raccontato e mostrato la sua operazione per farsi impiantare una, di cui ha diffuso filmati con alcuni scatti espliciti dell'organo operato.