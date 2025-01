Ilgiorno.it - Prova a investire due volte un gruppo di ragazzi, poi tira fuori il fucile: terrore a Romano di Lombardia

di– Hato a travolgere undi: la prima volta non c’è riuscito, quindi ha invertito la marcia e ha tentato una seconda volta, senza successo. Allora hatoune l’ha puntato contro di loro minacciando di ucciderli. Nessun colpo, alla fine, è stato sparato, ma sono stati minuti diquelli vissuti nella notte tra il 28 e il 29 dicembre adi, in provincia di Bergamo. Il presunto responsabile è un giovane di 25 anni di origini nordafricane, identificato e denunciato dalla polizia locale per minaccia aggravata. Tutto è successo nei pressi di un locale della cittadina ma non è chiaro, al momento, il motivo che ha scatenato la violenza del venticinquenne. Fondamentale il tempestivo allarme lanciato alle forze dell’ordine daiminacciati: gli agenti della polizia locale della Bassa orientale hanno subito avviato accertamenti avviando il protocollo riguardo la segnalazione di un’arma da fuoco, che implica un intervento prioritario.