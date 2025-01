Iltempo.it - Ostia, il mare avanza e si mangia i lidi storici: le foto choc del drone

Le spiagge diLevante sono devastate. Alcunistabilimenti sono in grave pericolo mentre le istituzioni restano a guardare. È il grido di allarme dei balneari che tornano a denunciare un'erosione che in 10 anni ha fatto perdere al litorale romano oltre il 50% della sua battigia. Un fenomeno che con leggiate non si ferma: in alcuni punti la linea di costa è arretrata decine di metri. Le ultime "ondate", alte più di quattro metri, hanno inflitto nuovi gravi danni, portando l'ta dela minacciare direttamente glistabilimenti e le infrastrutture simbolo deldi Roma. Gli effetti di questa crisi sono sotto gli occhi di tutti. Dalle immagini drammatiche riprese dai droni in questo inizio anno, si osserva illambire la base della fontana dello Zodiaco e minacciare la piscina e il trampolino del Kursaal, simboli iconici del comfort e dell'accoglienza di