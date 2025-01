Calciomercato.it - Oltre un mese di stop: si complica l’assalto della Juventus

La Juve a caccia di rinforzi sul mercato per cambiare marcia tra campionato e coppe: ma arriva una cattiva notizia per il Dt Giuntoli Settimana che si preannuncia decisiva per latra campo e mercato, con i bianconeri attesi dai big match contro Atalanta e Milan. Cristiano Giuntoli (Ansa) – Calciomercato.itIl Dt Giuntoli deve stringere i tempi anche su nuovi innesti da regalare a Thiago Motta e rinforzare una rosa spesso decimata e ridotta all’osso in questa prima parte di stagione. La ‘Vecchia Signora’ nelle ultime ore ha mosso passi importanti per Alberto Costa, giovane terzino del Vitoria Guimaraes che in Serie A era stato sondato anche da Milan e Roma. La Juve ha accelerato sull’operazione per il classe 2003, con l’intento di sorpassare la concorrenza dello Sporting Club Portugal.