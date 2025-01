Panorama.it - Nuove regole per il lavoro: cosa cambia per dimissioni, smartworking e contratti

per assenza ingiustificata,, cassa integrazione, Naspi,stagionale e apprendistato. Al via le novità previste dal disegno di legge, collegato alla manovra. È entrato in vigore ed eccoper lavoratori e aziende.e assenze ingiustificate e NaspiÈ la novità più rilevante. Il disegno di legge stabilisce che, in caso di assenza ingiustificata prolungata oltre il limite fissato dal contratto collettivo (o di 15 giorni in assenza di una previsione specifica), il datore dipuò considerare il rapporto risolto per volontà del lavoratore, notificandolo all’Ispettorato Nazionale del. E il considerarlevolontarie significa un impatto diretto sull’accesso al Naspi. Questi lavoratori, infatti, perdono il diritto al sussidio di disoccupazione.