Game-experience.it - Nintendo è “a disagio” per i leak di Nintendo Switch 2, secondo un ex dirigente della società

Leggi su Game-experience.it

Negli ultimi giorni, sono circolati in rete numerosisu2, riguardanti funzionalità dei Joy-Con, accessori e persino un ipotetico logo.ha sostanzialmente smentito ufficialmente la validità di queste informazioni, ma la situazione ha comunque suscitato non poche discussioni sul web.The Gamer ha quindi riportato le dichiarazioni di Kit Ellis, ex direttoredivisione social media diof America, che ha deciso di offrire una prospettiva interna spiegando che, sebbene l’azienda sia “a”, inon avranno un impatto significativo sui piani futuri per quanto riguarda l’annuncioconsole.Ellis ha infatti sottolineato chenon modifica le sue strategie in risposta ad eventi di breve termine come i, questo perché all’internovogliono mantenere un approccio focalizzato sul lungo termine, attendendo il momento ideale per annunciare2 attraverso la condivisione di un teaser ufficiale.