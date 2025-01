Spazionapoli.it - Napoli, la difesa è un muro: la statistica manda Conte nella storia

calcio ultimissime- Lasulladelè da record edrittopartenopea.Ilha ottenuto un altro successo, battendo il Verona per 2-0 grazie all’autorete di Monipò e il gol di Anguissa. Gli azzurri hanno effettuato una prova di grande forza, dimostrando di non aver minimamente patito le tante voci intorno all’ambiente dettate dalla probabile cessione di Khvicha Kvaratskhelia.Un successo ottenuto con una prova solida, in cui gli azzurri hanno anche giocato un buon calcio e a più riprese creato azioni da gol. In fase difensiva, qualche piccolo rischio, ma nulla che abbia particolarmente fatto tremare i tifosi del, il dato da paura sulla fase difensivaSpicca, quindi, anche l’ennesimo clean sheet. Non si può negare come uno dei segreti di questosia uan fase difensiva totalmente ritrovata, che fa del club azzurro la miglioredi questa Serie A.