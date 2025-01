Montepremi Australian Open 2025 | prize money singolare e doppio

Leggi su Sportface.it

sempre più ricco per i tennisti che parteciperanno quest’anno all’edizionedegli. Si toccano i 96,5 milioni di dollarii complessivi, con un aumento del 12% rispetto allo scorso anno. Più in generale ildel cosiddetto Happy Slam è aumentato del 119% rispetto ai 44 milioni di dollarii del 2016 (10 anni). Nelle ultime cinque edizioni è aumentato di oltre il 36%.La sola presenza in tabellone, con una sconfitta al primo turno, vale 132.000 dollari locali, ovvero quasi 80.000 euro. Una cifra importante e che continua ad aumentare di anno in anno. Jannik Sinner nel 2024, quando trionfò in finale contro Daniil Medvedev per vincere il suo primo major, si mise in tasca un assegno da 3.150.000 dollari (poco meno di due milioni di euro) solo per la finale vinta contro Danil Medvedev.