Mohammad Abedini è stato rilasciato: il suo caso era legato all'arresto di Cecilia Sala

e, secondo l’agenzia stampa IRNA, sarebbe atterrato a Teheran già ieri sera. L’imprenditore iraniano eraarreil 16 dicembre all’aeroporto di Milano Malpensa dall’FBI, per poi essere trasportato nel carcere di Opera. Le autorità USA avevano chiesto l’estradizione del trentottenne con l’accusa di aver esportato sofisticati componenti elettronici in Iran, violando le sanzioni americane contro il suo Paese. Tali dispositivi sarebbero stati impiegati durante un attacco di droni in Giordania, in cui sarebbero rimasti uccisi tre soldati statunitensi.Ieri, tuttavia, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha chiesto la revoca della misura cautelare; poche ore dopo, l’ingegnere èliberato. Non era accusato di alcun crimine in Italia ed era detenuto solo su richiesta degli Stati Uniti.