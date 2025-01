Mistermovie.it - Mister Movie | The Old Guard 2 Data di Uscita: Ritardi e Incognite per il Sequel con Charlize Theron

Nonostante le riprese terminate nel 2022, l’di “The Old2” continua a essere posticipata. Tra riprese aggiuntive, cambi di leadership in Netflix e ipotesi di cancellazione, facciamo il punto della situazione.Il Successo di “The Old” e l’Attesa per ilclass="wp-block-heading">Nel 2020, Netflix ha riscosso un notevole successo con il film d’azione “The Old”, cone Matthias Schoenaerts protagonisti di una storia di mercenari immortali. Il film ha catturato l’attenzione del pubblico, generando grande attesa per il, le cui riprese si sono concluse nell’agosto 2022. Tuttavia, l’di “The Old2” è stata ripetutamente riman, sollevando interrogativi sul perché di tale ritardo.e Riprese Aggiuntive: Cosa Sta Succedendo Dietro le Quinte?Secondo quanto riportato da What’s on Netflix, nell’ottobre 2024 sono state effettuate delle riprese aggiuntive per il film.