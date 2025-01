Movieplayer.it - Mina Settembre 3 vola ma il sogno di Goldrake U si infrange su Rai 2: gli ascolti di domenica 12 gennaio

Serena Rossi torna con la terza stagione die vince la serata degli. Niente da fare per la concorrenza della fiction trasmessa da Canale 5, mentre su Rai 2 l'animeU perde pubblico e dimezza lo share. Glidi12hanno premiato il primo appuntamento con3. Com'era prevedibile, la fiction di Rai 1 non solo è stata il programma più seguito, ma ha esordito al 25,9% di share e un pubblico di ben 4.659.000 telespettatori. Su Canale 5 intanto, la soap turca Tradimento si è fermata al 12,1% con 2.027.000 telespettatori. Glidelle reti Rai Su Rai 2 crolla la serie animeU: il secondo blocco di episodi trasmesso dalla seconda rete Rai non supera il 2,8% di share, pari a un pubblico di appena 545.000 telespettatori.