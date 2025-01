Piperspettacoloitaliano.it - Mina Settembre 3 recensione terza stagione: una Gelsomina più matura che non perde la sua magia

3 ha esordito ufficialmente su Rai 1 il 12 gennaio 2025. Serena Rossi torna a vestire per lavolta i panni dell’assistente sociale, un personaggio ispirato ai romanzi di Maurizio De Giovanni. Laserie si basa su Un giorno dia Natale e Un telegramma da. Come sempre nuove avventure attendono i protagonisti tra le inconfondibili vie di Napoli. Cosa ne pensiamo di questa? La nostradi3. Il voto e le pagelle., qualche anno dopo, ma laresta la stessaRitroviamo i protagonisti di sempre (eccetto Giorgio Pasotti e Marina Confalone usciti di scena). Ma dalla precedentesono molte le cose che sono cambiate: entrano nella fiction Chiara Russo nei panni di Fiore, la nuova assistente sociale cuifarà da mentore e Erasmo Genzini (Jonathan) che metterà in crisi il suo cuore.