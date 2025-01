Terzotemponapoli.com - Mauro analizza il Napoli: “Conte ha lasciato il segno”

Massimo, ex calciatore e ora opinionista per Mediaset, ha condiviso la sua analisi suldurante la trasmissione ‘Pressing’. Un’analisi che parte dal successo della squadra dicontro l’Hellas Verona, ma che si concentra anche sulle influenze tattiche di Antonio, con cuiha avuto esperienza. Il tema centrale è la crescita del, sia dal punto di vista offensivo che difensivo.: Ildisul gioco offensivonon ha dubbi: l’attacco delha raggiunto livelli straordinari, una produzione offensiva che ricorda quella di. La squadra ha creato ben otto occasioni da gol, nonostante abbia concesso qualche contropiede al Verona. “Meglio di così è difficile mostrare il lavoro di”, ha dichiarato. L’ex calciatore ha sottolineato come le formazioni allenate dal tecnico salentino siano sempre aggressive in fase di pressing, ma altrettanto solide in fase difensiva.