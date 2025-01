Ilnapolista.it - Manita del Barcellona al Real Madrid, El Chiringuito (vicino a Florentino Perez): “Ancelotti, attento”

delal, El): “”Finisce 5-2 per illa finale di Supercoppa spagnola. Una batosta per ilche pure era andato in vantaggio con Mbappé. Poi, ben quattro gol delnel primo tempo. Il quinto a inizio ripresa. I catalani sono rimasti in dieci uomini per l’espulsione di Szczesny che ha abbattuto Mbappé lanciato a rete. Sulla punizione ha segnato Rodrigo. Il risultato non è più cambiato.Roventi le polemiche a. El– emittente molto vicina a– ha pubblicato un video del suo fondatore (Pedrerol) che si è chiuso dicendo: “”. Prima ha detto che anon piace perdere le partite viste in tutto il mondo. Ha sottolineato che a fine partitasorrideva, ha detto che ilha vinto la Champions e in più ha Mbappé (in meno ha Kroos e una serie di infortunati, ndr).