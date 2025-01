Biccy.it - L’Isola dei Famosi, casting aperti: chi si è candidato

Leggi su Biccy.it

dei, dopo Youma Diakite e Khady Gueye, potrebbe accogliere un’altra Venere Nera dato che, stando a quanto riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, si sarebbe proposta aiSylvie Lubamba.Lo ha scritto a chiare lettere: “Sylvie Lubamba in attesa di sbarcare come ogni anno nelle notti sanremesi punta dritto a partecipare alla prossima edizione dedeii cuisono già. E se Ilary Blasi non ha alcuna intenzione di tornare al timone dello stagionato reality Mediaset c’è ancora grande incertezza sul nome del prossimo conduttore. A quando la decisione di Pier Silvio?“. Sylvie Lubamba in passato ha già partecipato a La Talpa ma da anni è lontana dal piccolo schermo. Riuscirà quest’anno a tornare in video grazie adei?Il suo è il terzo nome papabile che trapela online dopo quello del calciatore Loris Karius (che potrebbe partecipare solo nel caso conduca sua moglie, Diletta Leotta) e quello di Maddalena Corvaglia.