Le belle parole di Jacqueline Luna Di Giacomo per la suocera Anna Sanseverino

Dopo la nascita del piccolo Enea, venuto al mondo lo scorso 30 novembre a New York, Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, e la compagnaDisono tornati in Italia.Come molte neo mamme anche la giovane imprenditrice ha voluto condividere sui social questi suoi primi passi nel mondo della maternità, parlando di gioie e inevitabili difficoltà, senza dimenticare di affrontare l’argomento dell’aiuto, indispensabile per affrontare le prime esperienze con un neonato.E a questo proposito Diha dedicatodavvero moltoper la, mamma di Ultimo, che come da lei stessa spiegato la sta aiutando molto con Enea.“L’aiuto per una neo-mamma è fondamentale, che sia famiglia o amici è oro averlo – ha raccontato la 24enne in una delle sue storie Instagram, ora non più visibili – Io sono così fortunata ad avere come spalla nonna, senza di lei non sarei riuscita ad affrontare le prime paure e le notti insonni.