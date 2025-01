Sport.quotidiano.net - L’Atalanta perde Kossounou ma ritrova Retegui per la sfida con la Juventus

Bergamo, 13 gennaio 2025 - Domani sera alle 20.45 al Gewiss, terza con 42 punti, vuole battere una, attardata a 33 e sull’orlo della crisi, per restare sulla scia del Napoli capolista che sabato sera verrà a Bergamo per uno vero e proprio spareggio scudetto. Out Settimana cruciale nella corsa al titolo questa per i nerazzurri bergamaschi, che arrivano ammaccati a questo big match per via di una serie di assenze che si stanno accumulando: dietro si è fermato ancheper un infortunio muscolare all’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori. L’assenza dell’ivoriano va ad aggiungersi a quella di Djimsiti indisponibile dopo il trauma cranico, con dieci punti di sutura alla testa, rimediato sabato a Udine. Assenze che costringeranno Gasperini a schierare nuovamente da titolare Scalvini da terzo difensore con Hien e Kolasinac.