Ilrestodelcarlino.it - La Vuelle fa il primo Brindisi del nuovo anno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Carpegna Prosciutto 86Valtur79 CARPEGNA PROSCIUTTO : Petrovic 8, Cornis, Reginato, Maretto 9, Imbrò 3, De Laurentiis 10, King 13, Bucarelli 11, Lombardi, Zanotti 10, Ahmad 22. All. Leka.VALTUR: Buttiglione ne, Laquintana 9, Arletti 3, Del Cadia 7, Fantoma, Ogden 21, De Vico 7, Radonjic 6, Calzavara 12, Allen 14. All. Bucchi.Arbitri: Maschio, Cappello e Gai. Note – Parziali: 28-17, 46-39, 66-57. Tiri liberi: Pesaro 22/26,16/20. Tiri da 3 punti: Pesaro 8/21,7/23. Rimbalzi: Pesaro 33,32. Antisportivi a Del Cadia e Laquintana. Usciti per falli: Laquintana. Spettatori: 4.719. Quandoriprende la coda di Pesaro a 2’48’’ dal gong dopo un inseguimento durato oltre 35 minuti, il timore della beffa è concreto. La maturità della squadra si vede proprio in quel frangente con un parziale di 10-0 che scaccia i fantasmi.