Ilgiorno.it - La fumetteria Alastor chiude schiacciata dall’affitto alle stelle: “Grazie a tutti per questi 30 anni”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Prima dire la serranda per sempre dopo 30di vita è il momento dei ricordi. E i clienti affezionati stanno lasciando decine di messaggi sui canali social: “È la miadi fiducia da più di 10”. “È stato il mio primo posto di lavoro, un pezzo di cuore è tra quelle mura”. “Ci venivo ogni giorno dopo la scuola”. “È lì che ho preso il mio primo fumetto a 33”. “Milano“, ladi via Alessandro Volta 15, dà l’addio alla città (mentre restano aperti i punti vendita di Napoli e Palermo): “È con il cuore pesante – l’annuncio dei giorni scorsi – che vi comunichiamo che il nostro punto venditarà definitivamente a fine mese.peri momenti passati insieme negli ultimi 30. Se vuoi salutare la parete Berserk (nome d un manga scritto e disegnato da Kentar? Miura, incentrato su un antieroico guerriero solitario, ndr) per l’ultima volta, ti aspettiamo”.