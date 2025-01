Metropolitanmagazine.it - Incendi a Los Angeles: le persone morte sono almeno ventiquattro

Sale il numero delle vittime degliche, da martedì, stanno flagellando Los; i morti sarebbero. Altre sedicirisultano disperse e, nonostante i progressi fatti dai vigili del fuoco nell’arginare i danni, i due roghi principali (Eaton e Palisades)ancora indomabili. Il Palisades, in particolare, minaccia la San Fernando Valley, una zona densamente popolata. Al momento, un’area di più di centocinquanta chilometri quadrati è completamente bruciata.Nelle ultime ore sembrava esserci stata una leggera tregua, ma i venti si stanno rialzando; si tratta di correnti secche in arrivo dall’entroterra, che alimentano le fiamme e aumentano la propagazione dell’o. Il National Weather Service (NWS, il servizio meteorologico nazionale) ha emesso un avviso di «estrema pericolosità» riguardante tre aree della città; la situazione rientrerà non prima di giovedì.