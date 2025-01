In campo Fischio d’inizio alle 2030 all’Arena Garibaldi

Sport.quotidiano.net - In campo. Fischio d’inizio alle 20,30 all’Arena Garibaldi

Leggi su Sport.quotidiano.net

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Piccinini, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Lind. A disp. Nicolas, Loria, Calabresi, Bonfanti G., Hojholt, Mlakar, Abildgaard, Arena, Bonfanti N., Sussi, Morutan, Jevsenak. All. Inzaghi. CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Oliana, Illanes, Imperiale; Zanon, Giovane, Zuelli, Cicconi; Shpendi, Cherubini; Finotto. A disp. Chiorra, Motolese, Capezzi, Bouah, Cavion, Belloni, Palmieri, Maressa, Falco, Cerri, Capello. All. Calabro. Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria; assistenti Damiano Margani di Latina e Mario Davide Arace di Lugo di Romagna; quarto ufficiale Francesco Burlando di Genova; Var Manuel Volpi di Arezzo; Avar Fabio Maresca di Napoli. CARRARA –stasera20,30 allo stadio Arena. Nella squadra nerazzurra c’è un unico indisponibile, Vignato, mentre per il nuovo attaccante Meister sarà corsa contro il tempo per avere il transfer internazionale dalla Francia ed averlo tra i convocati.