Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate dal 13 al 17 gennaio 2025: Roberto e Rosa impegnati nella campagna vaccinale

Cosa accadrà nelle prossimeIlin onda dal 13 al 17? La soap di Rai Uno promette molti colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo, che collaborerannoantipolio del Ministero della Salute.Il, trame al 17uniranno le forze per promuovere la vaccinazione contro la poliomielite. Mentre lui deciderà di partecipare alladel Ministero della Salute,scriverà un articolo per sensibilizzare l’opinione pubblica.incaricherà anche Agata di disegnare dei fumetti per laantipolio.Nel frattempo Irene scoprirà che non potrà procedere con il ricordo per farsi annullare il debito con il fisco. A quel punto la giovane deciderà di rivolgersi al padre e chiedergli un prestito, per poter risolvere i suoi problemi fiscali.