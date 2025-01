Quifinanza.it - Il mattone torna di moda: ruolo centrale nelle scelte di investimento

l’appeal sugli investimenti nel settore immobiliare. Circa l’80% dei manager intervistati ha dichiarato di avere attese positive o neutre nel confronto con le altre asset class, per il comparto retail, ed oltre un terzo afferma di aver cambiato strategia di approccio e, con una propensione per il 30% degli stessi ad effettuare investimenti per oltre 100 milioni di euro ciascuno nei prossimi 12 mesi, a testimonianza di un ritorno di appeal del comparto e delle performance positive dei retailer all’interno dei centri commerciali. È quanto emerge dalla seconda edizione dell’EY Retail Property Investments Barometer, sondaggio annuale condotto dal dipartimento Strategy and Transactions di EY, volto a valutare la percezione e la fiducia nell’asset class Retail all’interno del mercato immobiliare italiano, con l’obiettivo di cogliere il sentiment riguardante le strategie die gestione, nonché le prospettive future del comparto.