Lanazione.it - Il borgo verde a rischio idraulico. Una donna guida il team di calcio

Casale è la frazione più occidentale di Prato, attaccata come una cozza a Pistoia e da Pistoia distinta e distante da quando negli anni duecento Prato, libero comunedei cenciaioli, decise di allearsi per scelta e per obbligo verso l’egemone capoluogo fiorentino, creando l’ostilità di Pistoia e inducendo alla costruzione del fosso di Iolo con il doppio scopo di assestamento idrico e di difesa dai bellicosi confinanti pistoiesi, accaniti risparmiatori che tiravano i coriandoli con l’elastico per riaverli indietro, mentre a Prato per i pistoiesi quattrini e ignoranza facevano a rincorrersi e non si sapeva chi arrivava primo. La distanza aumentava nei derby al Lungobisenzio, dove s’intonava chi non salta/pistoiese è", cantato a Prato più dell’inno nazionale. Non fu storia d’amorosi sensi nemmeno con il Comune, appartato e decentrato com’era Casale rispetto alle maggiori arterie cittadine con due lottizzazioni industriali e la cementificazione che nel dopoguerra ne hanno tarpato l’antico respiro rurale favorendo gli allagamenti in concomitanza di eventi atmosferici contrari, come la recente alluvione.