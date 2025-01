Lettera43.it - Hamas, il fratello minore di Yahya Sinwar nuovo leader a Gaza

Dopo la morte di, ucciso dall’Idf il 16 ottobre 2024 durante un’operazione di pattugliamento nella zona di Tel as-Sultan, quartiere costiero di Rafah, la guida dinella Striscia diè passata nelle mani delMohammed. Lo scrive il Wall Street Journal, citando fonti arabe: idiin Qatar avevano deciso di formare un consiglio direttivo collettivo a Doha, ma i militanti del gruppo localizzati nella Striscia non erano d’accordo e adesso stanno operando in modo autonomo comandati da Mohammed, che sta lavorando per ricostituire il gruppo, decimato dalle bombe e dalle operazioni di terra di Israele.(Getty Images).Mohammedsi è unito adnel 1991: il ruolo nel gruppoNato nel 1975 nel campo profughi di Khan Yunis, Mohammedsi è unito adnel 1991, prendendo parte alla Prima Intifada.