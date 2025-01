Metropolitanmagazine.it - Guitar Center: l’iniziativa dell’azienda per aiutare i musicisti (e non solo) dopo l’incendio di Los Angeles

, la celebre azienda di strumenti musicali nota in tutto il mondo, ha lanciato un’iniziativa perin difficoltà a seguito delche ha colpito Losgli scorsi giorni. La città californiana è stata colpita da cinque incendi in diversi quartieri, che hanno portato all’evacuazione di oltre 180mila persone, a 24 vittime confermate e 16 scomparsi. Nel weekend,ha annunciato una nuova iniziativa, che sarà a avviata a partire dal 28 Febbraio.e laMusica Foundation hanno confermato che supporteranno ied i programmi musicali colpiti dagli incendi di Los, con una donazione che permetterà di rimpiazzare gli strumenti e le attrezzature distrutte.l’azienda aiuterà iin difficoltà: ecco comePer quantificare la donazione, ied i programmi dovranno rispettare diversi criteri: essere residenti a Los, ed inoltre, dovranno dare prova del danno accorso o un indirizzo ed avranno creare un profilo per presentare la domanda.