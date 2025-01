Lanazione.it - Grave pedone investito a La Querce

Leggi su Lanazione.it

Un 60enne prateseda un’auto, ieri pomeriggio, in via Firenze, è ricoverato in gravissime condizioni a Careggi. L’incidente stradale si è verificato in località La, all’altezza della svolta per Travalle intorno alle 15. L’uomo ferito era a piedi e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è stato travolto dall’auto e sbalzato a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto. Sono subito scattati i soccorsi del 118, allertati dai passanti: il 60enne è stato rianimato e stabilizzato sul posto, quindi trasferito all’ospedale fiorentino dove è ricoverato in prognosi riservata. Alla guida dell’auto una donna di 70 anni che in stato di choc, è stata portata all’ospedale Santo Stefano di Prato per accertamenti. Sul posto anche la municipale per i rilievi. Incidente ieri mattina, anche al casello autostradale di Prato ovest, dove un’auto è andata a fuoco: qui il rogo ha attaccato anche la pensilina e una delle cabine per il pagamento del pedaggio.