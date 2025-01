Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, la presentazione del percorso: orario e dove vederla

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 13 gennaio– In principiova essere novembre, poi ladeld'e deld'Women, per problemi tecnici confermati da Rcs Sport, è slittata alle 18 di lunedì 13 gennaioall'Auditorium Parco della Musica 'Ennio Morricone' di Roma.vedere ladeld'Ladeld'e deld'Womennon avrà una copertura televisiva, ma sarà trasmessa in diretta streaming su Discovery+ e sul canale YouTube di Eurosport, oltre che sui canali social ufficiali dell'evento, a partire dalle 18. La Grande Partenza dall'Albania e i primi nomi al via Ciò che finora si sa dell'edizione numero 108 della Corsa Rosa, in programma dal 9 maggio all'1 giugno, riguarda la Grande Partenza, che sarà in Albania.