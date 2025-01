Quotidiano.net - Eptacaidecafobia: perché il numero 17 fa paura?

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 13 gennaio 2025 – Che cos’è l’? È ladel17, una scaramanzia che in Italia è particolarmente diffusa rispetto ad altre culture. A differenza di altre superstizioni numeriche, come il temuto 13 nei Paesi anglosassoni, questa fobia affonda le sue radici nella storia e nelle tradizioni italiane, rendendo il 17 un"sfortunato" per eccellenza. Scopriamo di più. Le origini storiche della superstizioneproprio il 17? L’origine di questa superstizione sembra risalire all’antica Roma. Sul sepolcro di alcuni legionari romani era incisa la parola "VIXI", che in latino significa "ho vissuto" e, per estensione, "sono morto". La parola può essere letta come anagramma del 17 (XVII), trasformando ilin un messaggio legato alla morte e alla sfortuna.