Differenze tra immagini digitali e analogiche | una guida completa

Lerappresentano due modalità differenti di catturare, elaborare e conservare lefotografiche. Esploreremo, dunque, letra le, analizzando le caratteristiche, le tecnologie e le qualità di entrambe le tipologie. Inoltre, discuteremo i vantaggi e gli svantaggi dell’utilizzo di ciascuna tecnologia nel campo della fotografia. Tra l’altro, in un momento estremamente particolare per quanto riguarda l’intero ecosistema delle, soprattutto se diffuse attraverso i nuovi media. La presenza di Midjourney, di StableDiffusion e di altri prodotti basati sull’intelligenza artificiale ha determinato la diffusione di diverseche non sono state realmente scattate, ma che derivano – invece – da una formazione generativa del contenuto.