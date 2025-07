Statali aumenti fino a 1.500 euro per i dirigenti | verso nuovo contratto firma entro fine luglio Ecco come cambiano gli stipendi

I dirigenti statali si preparano a un incremento salariale fino a 1500 euro, con la firma del nuovo contratto prevista entro fine luglio. Un passo fondamentale che promette di rivoluzionare gli stipendi e migliorare le condizioni di lavoro di molti professionisti pubblici. Dopo i dipendenti di ministeri e sanitĂ , anche i dirigenti si avviano verso un importante riscatto economico, segnando un nuovo capitolo nelle relazioni sindacali italiane.

L?intenzione è arrivare a una chiusura dell?accordo entro la fine di luglio. Dopo i dipendenti dei ministeri e quelli della Sanità, c?è un altro contratto del.

