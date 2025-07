Alessandra Amoroso il raro video social con il compagno Valerio Pastore che le bacia il pancione

Alessandra Amoroso conquista i cuori con un video social intimo e spontaneo, in cui il compagno Valerio Pastore le dà un dolce bacio sul pancione. La cantante ha condiviso il momento sui social, raccontando anche le emozioni del suo Fino a qui Summer Tour: «Diciamo che questo tour me lo sto vivendo di pancia», ha scritto con ironia. Un’immagine autentica di amore e felicità che scalda il cuore dei fan.

La cantante ha pubblicato il filmato in un post in cui racconta anche tanti momenti del suo Fino a qui Summer Tour: «Diciamo che questo tour me lo sto vivendo di pancia», ha scritto ironica a corredo delle immagini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alessandra Amoroso, il raro video social con il compagno Valerio Pastore che le bacia il pancione

In questa notizia si parla di: alessandra - amoroso - raro - social

Verissimo: Giovanni Allevi, Alessandra Mastronardi, Alessandra Amoroso tra gli ospiti del weekend 16-17 maggio - Questo weekend, "Verissimo" torna con ospiti straordinari, tra cui Giovanni Allevi, Alessandra Mastronardi e Alessandra Amoroso.

Il concerto di Alessandra Amoroso andrà in onda su Canale 5 Vai su Facebook

Alessandra Amoroso, il raro video social con il compagno Valerio Pastore che le bacia il pancione; Alessandra Amoroso, sottile ma toccante messaggio per il papà di Emma; Alessandra Amoroso incinta, primo figlio da Valerio Pastore.

Alessandra Amoroso, il raro video social con il compagno Valerio Pastore che le bacia il pancione - La cantante ha pubblicato il filmato in un post in cui racconta anche tanti momenti del suo Fino a qui Summer Tour: «Diciamo che questo tour me lo sto vivendo di pancia», ha scritto ironica a corredo ... Segnala vanityfair.it

Alessandra Amoroso: le rare foto col fidanzato Valerio Pastore - La cantante ha pubblicato un post in cui compare col pancione in compagnia di Valerio Pastore, suo compagno e papà della piccola. Scrive notiziemusica.it