Lo spagnolo David Rodríguez si unisce allo staff della Modena nella serie B

Una nuova avventura si apre per David Rodríguez: l'allenatore spagnolo, dopo una brillante stagione alla guida della Primavera del Valladolid, si unisce allo staff del Modena in Serie B per la stagione 2025-26. Un passo importante nella sua carriera, che potrebbe rappresentare il trampolino di lancio verso traguardi ancora più ambiziosi. Questa notizia segna un capitolo entusiasmante nel mondo del calcio italiano e iberico.

Lo spagnolo David Rodríguez Sarà assistente tecnico nel Modena Di Serie B. Di fronte alla stagione 2025-26. Il Valladolid, che proviene da una buona stagione che dirige Modena Primavera, ha così un grande salto nella sua carriera per unirsi al "Staff" di Andrea Sottil E Il tentativo, perché no, di tornare alla Modena a Serie A, una competizione che il team Emilia-Romagna non ha colpito dal 2004. "L'allenatore di primavera, annunciato lo scorso novembre, ora Il personale tecnico di Andrea Sottil è ufficialmente unito come assistente tecnico ", Dichiarò la Modena in una dichiarazione.