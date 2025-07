Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate all’11 luglio 2025

Il calciomercato dell'Inter è entrato nel vivo, portando con sé una serie di ufficialità, trattative e voci che tengono i tifosi con il fiato sospeso. Con aggiornamenti quotidiani e analisi dettagliate, Inter-News.it è il punto di riferimento imprescindibile per seguire ogni movimento dei nerazzurri. Rimanete con noi: le novità non sono ancora finite e il futuro già si disegna tra sogni e realtà.

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro. CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA. Il mercato in entrata dell’ Inter dipende in questo momento esclusivamente dalle uscite. I profili più caldi rimangono quelli a centrocampo e nel reparto offensivo. In mezzo la permanenza di Hakan Calhanoglu ridefinisce gli obiettivi nerazzurri, che potrebbero presto cambiare. 🔗 Leggi su Inter-news.it